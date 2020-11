Forlimpopoli, confermato il mercato in centro: ogni piazza sarà transennata

Giovedì mattina il mercato settimanale di Forlimpopoli si terrà regolarmente. Grazie all'impegno degli uffici comunali e della polizia locale e grazie alla disponibilità degli ambulanti, insieme alle associazioni di categoria, e dei volontari comunali il mercato si potrà tenere nelle piazze consuete del centro storico in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle prescrizioni dei decreti regionali. Ogni piazza sarà pertanto transennata, con ingressi distinti dalle uscite, e ciascun accesso sarà regolamentato da personale volontario. In piazza Pompilio sarà inoltre istituito a tal scopo, per il solo giovedì mattina, il divieto di sosta. Queste modalità sono state programmate, per ora, per il 19 e 26 novembre e per il 3 dicembre.