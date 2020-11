Mercato ambulante in centro, si riparte a pieno regime. Fumata bianca anche per quello contadino

Dopo una settimana di stop riaprono le attività di commercio nella forma del mercato ambulante nel rispetto delle ultime disposizioni contenute nell’ordinanza regionale numero 216 del 12 novenbre del presidente Stefano Bonaccini. A darne notizia è lo stesso assessore con delega ai mercati Andrea Cintorino, che entra nel dettaglio delle novità: "Sabato riapre il mercato contadino di Piazza Dante e quello minore distribuito in Piazza Cavour. Da lunedì prossimo invece, riaprono sia il mercato extralimentare del centro storico, che quello dei vimini in Viale Roma e quello delle sementi e delle piante in Piazza Cavour. Rispetto a quello del lunedì e del venerdì, dopo un intenso e prezioso confronto con le associazioni di categoria del territorio, si è deciso di articolarlo solo su Piazza Saffi, Piazzale del Duomo e Piazza Cavour, escludendo il tratto di Via delle Torri e Via Orselli".

"La buona notizia è riaprire - commenta l'assessore Cintorino -. In questi giorni abbiamo vagliato più di un'opzione rispetto alle modalità di gestione dei nostri mercati. Per quello del centro storico, in particolare, si è dovuto ragionare tenendo conto delle forti limitazioni previste dall'ultima ordinanza regionale e in particolare dell'obbligo di perimetrazione degli spazi e dell'individuazione di un unico varco di accesso separato da quello di uscita. Per un mercato come il nostro, disarticolato e distribuito lungo percorsi diversi, non è stato facile coniugare gli obblighi derivanti dalla normativa regionale con le richieste, più che legittime, dei nostri ambulanti. Alla fine la soluzione è stata condivisa con tutte le associazioni di categoria, i nostri uffici e gli stessi gestori delle bancarelle e già da lunedì prossimo si potrà riaprire in piena sicurezza".