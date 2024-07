Mercato immobiliare, comprare la casa a Forlì costa la metà che a Bologna. Ma per gli affitti arriva la stangata

Il mercato immobiliare dell’Emilia-Romagna presenta tendenze differenti per quanto riguarda vendita e affitto nel primo semestre del 2024: in particolare, nonostante i prezzi crescano in entrambi i comparti, sale l’interesse per gli acquisti mentre si riduce quello per le locazioni. È quanto emerge dall’osservatorio semestrale regionale prodotto dal portale Immobiliare.it. Attualmente, la richiesta media di chi vende un immobile in regione ammonta a 2.240 euro al mq, in rialzo del 4,4% in sei mesi e dell’1,8% nell’ultimo trimestre. Chi sceglie invece di prendere una casa in affitto si trova a dover spendere mediamente 13 euro/mq, con una salita dei canoni pari al 2,1% in un semestre e dell’1,5% su base trimestrale.

Bologna, quarta città più cara a livello nazionale, è di conseguenza anche la più costosa dell’Emilia-Romagna, con prezzi medi pari a 3.499 euro al mq, in crescita del 2,3% da inizio anno. Sempre un affitto a Bologna città si aggira su 17,3 euro al mq, in diminuzione del 3,5% dall'inizio dell'anno. Più contenuti i costi delle case in Romagna. In particolare a Forlì il prezzo medio è esattamente la metà di quello di Bologna (1.743 euro, in aumento appena dell'1,4% dall'inizio dell'anno).

A Cesena invece ci vogliono 2.224 euro a metro quadro, in aumento dello 0,9%. Forlì è la città meno cara per quanto riguarda la casa tra le città romagnole (a Ravenna ci vuole 2.237 euro e a Rimini 2.908 euro per mq). Tra i capoluoghi in Emilia-Romagna il mq costa meno a Piacenza (1.653 euro) e a Ferrara (1.699 euro). Per quanto riguarda gli affitti Forlì è più costosa: si chiedono 10,1 euro a mq (+15% dall'inizio dell'anno - l'incremento maggiore in Emilia-Romagna), mentre a Cesena 9,8 euro a mq (-1.5%). Ravenna sale a 11 euro al mq e Rimini a 11,8 euro al mq.