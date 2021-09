Mercato delle Erbe più gradevole: nuovi banchi a 'casetta'. Arrivano anche i gazebo per mangiare nella piazzetta

Nuovo step per il rilancio del Mercato delle Erbe di piazza Cavour: nell'esedra dello storico mercato coperto, infatti, gli attuali banchi – circa una ventina – verranno riorganizzati con nuove strutture in legno bianco, delle 'casette' con banchi esterni su cui esporre frutta e verdura e altri prodotti. “Si tolgono i vecchi e banchi, per ricreare una situazione di uniformità e ordine, andando a valorizzare un'area di operatori che ci mettono la passione e produttori che propongono prodotti a km zero”, spiega l'assessore al Centro storico Andrea Cintorino.

L'investimento totale è di 300mila euro, in cui sono inclusi anche i rifacimenti dei bagni, l'illuminazione, i dissuasori per i volatili (dato che sarà tolta la rete che chiude la parte alta dell'esedra del mercato) e 6 gazebo che andranno a popolare la parte della 'piazza', cioè il piazzale ristrutturato dopo aver tolto la copertura tra l'ingresso e gli attuali spazi del mercato. Tali gazebo saranno a uso degli operatori del mercato che si trovano nei negozi a lato (bar, macelleria e ortofrutta) e saranno dedicati alla somministrazione dei prodotti che, con una formula ormai collaudata, non vengono proposti solo in modo tradizionale per il commercio, ma anche preparati per la somministrazione.

Insomma, un mercato che diventa sempre di più polo gastronomico per lo svago e non solo per la spesa di casa, in tutto in un quadrilatero le cui facciate e decori sono stati ristrutturati di recente. Ma arrivano servizi anche per chi fa la spesa: oltre ai bagni, infatti, anche dei carrellini in cui caricare la merce comprata. “Non è l'unica novità, per dare maggiore uniformità, regolamenteremo gli orari, dato che ci saranno anche aperture serali, e arriverà presto un nuovo regolamento del mercato”, spiega sempre Cintorino.

I nuovi box manterranno le misure dei precedenti, mentre arriveranno ex novo nella parte dei produttori, là dove attualmente vengono esposte merci su tavole e cassette. Ogni operatore quindi manterrà la propria superficie anche se appunto con nuovi arredi che incentivino sempre di più la passeggiata e gli acquisti al mercato coperto. Il termine dei lavori è nel prossimo anno, per una durata di 9 mesi di cantiere, con le attività sempre aperte e raggiungibili.

Non è l'unico intervento previsto per la struttura. Il Comune, infatti, ha un maxi progetto in tre stralci, di cui solo il primo da 3,2 milioni vede per ora un progetto esecutivo, per il recupero di tutti gli spazi ai piani superiori, una volta occupati per aule scolastiche dall'istituto tecnico Saffi-Alberti. Tramontata l'ipotesi di portarci nuovamente una scuola superiore, il Comune vuole destinare la struttura a uffici comunali. Il progetto è stato anche candidato ad un bando del Ministero dei Beni Culturali per l'importo massimo di co-finanziamento (un milione). Un altro progetto per il mercato coperto - ma per ora un'idea più che altro, visto che mancano progetti e fondi - è quello di realizzare una grande cupola in vetro sopra l'esedra, per rimuovere anche l'ultima parte della tettoia metallica realizzata negli anni '80.