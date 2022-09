Mercato coperto, prosegue il rinnovamento: ecco le cinque nuove casette per i venditori

Procede il rinnovo del Mercato Coperto in Piazza delle Erbe. Come già anticipato nei giorni scorsi dall'assessore al Centro Storico e con delega ai Mercati, Andrea Cintorino, sono stati installati in cinque box nell’area centrale del mercato. "All’interno di queste strutture, realizzate con materiali all’avanguardia e dotati di tutti i confort e strumenti necessari per la vendita al dettaglio, altrettanti operatori trasferiranno la loro preziosa attività", spiega il sindaco Gian Luca Zattini.

"L’intervento, voluto fortemente da questa Amministrazione, consentirà di uniformare esteticamente tutti i punti vendita del mercato coperto cittadino, in un percorso graduale di sostituzione e rinnovo di tutti gli altri box esistenti - prosegue il primo cittadino -. Ma i lavori al mercato coperto non hanno riguardato solo le bancarelle dei commerciati e produttori locali. Nei giorni scorsi si sono infatti conclusi i lavori alle vecchie fognature mentre nelle prossime settimane saranno pronti i nuovi bagni".

Nella foto l'interno dei box