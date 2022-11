Mercato e salute, continuano gli eventi al mercato di Campagna Amica

Questo fine settimana al Mercato di Campagna Amica di Viale Bologna 75 a Forlì, si rinnovano gli appuntamenti di “Mercato e Salute”: #yogalmercato. Dalle ore 09.30 alle ore 10.30 si ripete la lezione di yoga settimanale gratuita, per tutti i cittadini interessati all’equilibrio psicofisico.

“Gli appuntamenti legati al benessere, sono un momento ricorrente nel nostro mercato, perché completano la proposta educativa di sana e genuina alimentazione a km0 che Coldiretti e Campagna Amica promuovono.” Racconta Anna Pirillo Responsabile del Mercato di Campagna Amica di Forlì.

“Con l’attuale situazione che vede la riduzione della capacità di spesa, svuota il carrello e taglia in quantità gli acquisti delle famiglie, che si riducono dal -31% per il pesce fresco al -10% dell’ortofrutta fino ad interessare addirittura il latte fresco (analisi di Coldiretti sulla base dei dati Ismea relativi ai primi nove mesi dell’anno) Il nostro mercato di Viale Bologna 75 propone una spesa sana e genuina che taglia i costi e se conservata correttamente dura molto più a lungo – conclude Anna Pirillo. “Occorre però lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni” afferma il presidente della Coldiretti di Forlì-Cesena Massimiliano Bernabini nel sottolineare che “bisogna intervenire subito per contenere il caro energia ed i costi di produzione con misure immediate per salvare le aziende agricole e la spesa degli italiani”.

Tutti i venerdì ed i sabati, dalle 8 alle 14, gli abitanti del circondario, i forlivesi ma anche tutti gli amanti del Local Food e gli appassionati del km0, potranno trovare i veri prodotti della tradizione romagnola e acquistarli direttamente dalle mani di chi li coltiva con il cuore e li raccoglie pensando alle esigenze della propria clientela.

Ortofrutta biologica, noci, vini del territorio, confetture e trasformati unici ed originali, olio, formaggi locali freschi e stagionati, latte, yogurt, carne di mora romagnola e non solo, salumi, pane, pasta fresca, piadine e crescioni, torte della tradizione, biscotteria. La gamma dei prodotti si è arricchita, l’abbondanza e la freschezza si notano subito entrando, grazie agli splendidi verdi e rossi dell’ ortofrutta autunnale, il bianco del latte, il giallo uovo dei capelletti romagnoli, il rosso del sangiovese che spicca e la cornice del verde Olio.

Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597