Inaugurato il Mercato Europeo in piazza Saffi: buona la prima serata

Ancora un appuntamento, il secondo dopo che l’alluvione fece saltare l’edizione 2023, a Forlì per il Mercato Europeo. Ritrovando la continuità post pandemia, la kermesse internazionale di Ascom e FIVA Confcommercio, vetrina di ricercatezze artigianali e prelibatezze enogastronomiche provenienti dal Vecchio Continente e da tutto il mondo, ha aperto i battenti venerdì sera. Profondamente rinnovato l’organico degli ambulanti presenti. Tante le conferme (solo qualche esempio: la gastronomia tipica sarda, brasiliana, messicana; la paella spagnola; i biscotti dalla Bretagna; sempre dalla Francia tè, spezie e infusi; il miele delle valli alpine; le specialità al pistacchio di Bronte; i foulard in bamboo e lo speck austriaco), ma i riflettori saranno puntati soprattutto sui “nuovi arrivi”, alcuni dei quali novità assolute anche per il circuito Fiva. E quindi: ambra e argento dal Baltico, dalla Francia abbigliamento tecnico/sportivo da montagna, e per chiudere un arrivo dalla Francia: una ristorazione che, dalla Borgogna, porta in Romagna specialità come la tartiflette, un brasato di manzo con riso ai funghi, ed ovviamente il rosso di Bordeaux. Sapori e colori globali negli stand aperti dalle 10 alle 24.

In prima fila tra gli stand, attenta osservatrice dell’avvio del mercato, l’assessora al Centro Storico Andrea Cintorino ha inaugurato la manifestazione in rappresentanza dell’amministrazione comunale: "Una iniziativa preziosa per il nostro centro storico. Che apprezza una valenza continentale ed internazionale che abbiamo a lungo cercato e voluto: la seconda edizione è stata tanto attesa dai forlivesi e dal territorio. Il ritorno del Mercato Europeo dopo lo stop forzato dello scorso maggio è segno di volontà di riscatto, un segno netto, deciso, che testimonia la normalità ritrovata".



Le fa eco il presidente di Ascom Confcommercio Roberto Vignatelli: "È importante avere in città un evento “targato Europa”. Dà grande soddisfazione sentire una unità presente e viva nella nostra piazza, nel nostro “salotto buono”. È un grande riconoscimento per Forlì ospitare una rassegna continentale, ed anzi anche mondiale visto che ci sono numerose presenze da oltreoceano. Dopo un lungo periodo di difficoltà, tra pandemia crisi energetica ed alluvione, è una ventata di aria fresca una manifestazione che trasmette serenità, allegria e voglia di ripartire. Il nostro centro storico beneficerà sicuramente di questa proposta, che ci auguriamo resti a lungo in città. Noi, come Ascom Confcommercio, puntiamo ad un lavoro di lungo termine insieme alla FIVA, che è parte della nostra grande famiglia".

Dichiara Alberto Zattini, Direttore di Confcommercio Forli : “ In queste campagna elettorale abbiamo dialogato con tutte le forze politiche che hanno voluto chiederci un contributo per lo sviluppo della città. Tra i tanti temi proposti, centrale è stato quello che riguarda il centro storico forlivese che ancora oggi soffre delle scelte sulle politiche abitative, adottate in anni precedenti, imbarazzanti. Però ancora una volta abbiamo la conferma che i forlivesi, in occasione di eventi di animazione, rispondono con grande entusiamo. Avanti quindi, anche in futuro, con altre edizioni del Mercato Europeo nella speranza che nel frattempo la politica intervenga per riportare i forlivesi non solo a frequentare ma anche abitare il centro storico”.