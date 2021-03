Zona rossa, mercato con i soli banchi alimentari e florovivaisti: le disposizioni a Forlimpopoli

Il mercato ordinario del Comune di Forlimpopoli per le giornate dell' 11 Marzo e 18 Marzo 2021 si svolgerà solo per i banchi alimentari e florovivaisti nelle piazze Garibaldi, Pompilio e Paolucci. Questo sulla base delle limitazioni nella cosiddetta "zona rossa" secondo il nuovo dpcm del 2 marzo recepito nell'ordinanza regionale firmata dal governatore Stefano Bonaccini il 6 marzo. Gli unici due banchi di Piazza Trieste (florovivaisti) sono stati spostati temporaneamente in Piazza Pompilio, al fine di lasciare libera Piazza Trieste per il parcheggio. Resta invariato il rispetto delle misure di mitigazione del rischio Covid-19 di cui al Protocollo Regionale, controllando le distanze sociali ed evitando assembramenti.