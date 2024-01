Natale, il mercatino della solidarietà ha fatto il pieno: "Ripartiti anche grazie ai ragazzi mandati dall'imam"

A Forlì, esiste un luogo in cui un gruppo di centocinquanta volontari si dedica con passione a ridare vita ad oggetti donati da privati ed enti pubblici, trasmettendo il potente messaggio che “non tutto finisce” e che “non tutto viene sprecato”. Questa iniziativa assume particolare rilevanza nella nostra epoca, in cui siamo costantemente chiamati a confrontarci con la sfida del cambiamento climatico e ad abbracciare comportamenti etici ed ecologici.

Ogni anno, migliaia di persone partecipano al mercatino della solidarietà organizzato dal “Comitato per la lotta contro la fame nel mondo”. Nel 2023, nonostante una breve chiusura dovuta all’alluvione di maggio, il bilancio è stato positivo. “Volontari e clienti, provenienti anche da fuori Forlì, hanno contribuito a salvare il mercatino dall’impatto della calamità naturale. Sono venuti ad aiutarci perfino i ragazzini mandati dall’Imam della moschea” racconta con gratitudine Enza, una volontaria. La massima affluenza è stata registrata durante il mercatino straordinario di Natale, che ha avuto inizio l’8 dicembre: “Molti aspettano questo periodo per venire a trovarci anche da città limitrofe, ad esempio da Ravenna e da Bologna”, continua Enza.

“Le tipologie di clienti sono varie, comprese scolaresche che visitano la libreria. Le persone che vengono sono dall'immigrato che compra una padella perché ne ha bisogno all'appassionato che cerca di completare la sua collezione di libri rari. Lo stesso vale per gli indumenti, richiesti non solo da stranieri ma anche da forlivesi che vogliono comprare a basso prezzo abiti anche di un certo pregio. Quasi tutti vengono non solo per risparmiare, ma consapevoli di dare un contributo contro la fame nel mondo. Certo, si può trovare la persona che cerca di strappare un euro in meno, ma il 90% è consapevole di fare una buona azione”.

“Siamo un gruppo di volontari molto variegato”, conclude Enza. “In gran parte è composto da pensionati, il cui impegno aiuta a sentirsi soddisfatti di sé stessi. Ci sono anche lavoratori e alcuni ragazzi che – soprattutto nei periodi di chiusura delle scuole – riescono a trovare il tempo per venire a trovarci. L’esperienza di volontariato offre momenti significativi. Un giorno, tra i carrelli di libri, ho trovato un volume appartenuto in gioventù ad Annalena Tonelli, la fondatrice del “Comitato”: lo abbiamo interpretato come un messaggio di rinforzo della nostra missione. Ci sarebbe bisogno di più giovani, sia come utenti – per avvicinarli sempre di più ad un consumo responsabile – sia come volontari che con entusiasmo possano portare avanti i progetti del futuro”.