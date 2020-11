Mercato ambulante, ripartenza in tre piazze. E per i Mercatini di Natale tutto dipenderà dal nuovo decreto

Mancano gli ultimi tasselli per rivedere il mercato ambulante nel centro storico di Forlì. L'ordinanza regionale firmata dal governatore Stefano Bonaccini, entrata in vigore sabato scorso, vieta "l’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto; la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; la sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; e l'applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del Dpcm del 3 novembre".

L'amministrazione comunale, attraverso il lavoro svolto dall'assessore Andrea Cintorino, ha individuato una soluzione per la ripartenza. "Dopo lunghi incontri tenuti con le associazioni di categoria siamo arrivati ad un punto definitivo, che corrispondesse ovviamente con le misure dettate dalla regione, per mantenere i banchi in centro. E' stato davvero difficoltoso". Sul lato pratico, la soluzione prevede la suddivisione del mercato in tre aree: Piazza Saffi, Piazza degli Ordelaffi e Piazza Cavour. Nel dettaglio, illustra l'assessore, "saranno perimetrate con transenne e il nastro biancorosso. Ogni area recintata avrà un'entrata ed un'uscita da un'estremità e l'altra".

Ovviamente non mancheranno i controlli: "Le associazioni si erano già prediposte per la presenza di personale della vigilanza privata già prima delle ultime misure, con gli addetti in giro per tutto il mercato, ricordando il corretto uso della mascherina ed evitare qualsiasi forma di assembramento. Ora questo servizio sarà incrementato, quindi occorrerà una persona fissa per ogni entrata e uscita e due agenti per area, che vigileranno sul rispetto delle disposizioni". Il mercato vede la presenza di 173 banchi in postazione fissa. A livello logistico, quelli in via Delle Torri saranno ridistribuiti: "Questo - prosegue Cintorino - comporta delle tempestiche, con una riassegnazione momentanea dei posti che speriamo venga fatta entro la settimana. Saranno quindi aumentate il numero transenne e stiamo valutando tutto il possibile. Ci auspichiamo, ma non è detto, che il mercato possa ripartire lunedì".

L'assessore è attivo anche su altri fronti. Capitolo mercato contadino: "Stiamo cercando di riaprirlo con la stessa logistica del mercato comunale. Siamo al lavoro con gli uffici comunali". Futuro incerto per i mercatini di Natale. L'attuale decreto vieta ogni forma di fiere e mercatini straordinari, compresi ad esempio quelli natalizie. "Quello che posso dire adesso per percezione è più un no che un sì, ma non dipende da noi. Le 15 casettine ci sono, ma è difficile fare una previsione. Mi auguro che si possa fare. Attendiamo il 3 dicembre e poi vediamo".