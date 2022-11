Influencer forlivese pubblicizzava orologi di lusso, ma erano tarocchi: pagine social chiuse e maxi sequestro di beni

E' accusato di aver architettato un giro d'affari attraverso la compravendita online di orologi di lusso fasulli, con prezzi variabili da 180 ai 2mila euro a seconda del modello e della qualità. Nella rete della Guardia di Finanza di Forlì è finito un giovane modenese di 31 anni insieme ad altre dieci persone, che, a vario titolo, dovranno rispondere delle accuse di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. Il personale militare di Piazza Dante, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, ha inoltre sequestrato al 31enne la somma di 226mila euro.

Secondo quanto ricostruito, gli orologi venivano pubblicizzati sui social: le indagini sono scattate attraverso il monitoraggio delle pagine social di un influencer forlivese che pubblicizzava orologi di marca, risalendo poi agli indagati attraverso l'analisi di numerose chat estrapolate dai telefoni sequestrati. Il giro d'affari aveva interessato oltre 600 acquirenti in tutt'Italia, con più di 750 operazioni di compravendita (la Guardia di Finanza ha avviato parallelamente il procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni pecuniare a carico degli acquirenti).

Il lavoro investigativo ha consentito di scoprire come gli indagati avessero utilizzato il modello di vendita "dropshipping", un metodo applicabile nell'e-commerce e che consiste nel vendere un prodotto online senza averlo materialmente in un magazzino di stoccaggio (gli articoli non sono nelle disponibilità del venditore, ma vengono proposti agli acquirenti facendo da tramite tra il cliente e il fornitore). Tutto questo, secondo quanto appurato dagli inquirenti, per nascondere la propria identità e rendere più difficile l'individuazione dei canali di approvvigionamento della merce, nel caso specifico contraffatta.