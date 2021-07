Mercoledì in centro, il lato brutto della serata: scazzottata in Piazza, una ragazza ubriaca trasportata in ospedale

Non sono mancati gli interventi della Polizia di Stato in occasione dell'ultimo Mercoledì in centro storico. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale di corso Garibaldi, affiancati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, sono dovuti intervenire per una serie di liti. Proprio per fronteggiare problemi di ordine pubblico durante il Mercoledì in centro, il questore Lucio Aprile aveva disposto un servizio straordonario di controllo del territorio, che si è concretizzato in 75 persone identificate e 30 veicoli controllati. Molte delle persone controllate sono giovani - tra i quali alcuni minorenni - identificati in centro, durante svariati interventi che sono stati richiesti per liti o schiamazzi.

Le liti

Per quanto riguarda le discussioni, un intervento ha riguardato l’aggressione di un minorenne da parte di un coetaneo in piazza Saffi verso le 23. La Polizia è intervenuta a richiesta dell’aggredito, poi raggiunto anche dai genitori, il quale presentava i segni di percosse al volto essendo stato colpito al labbro ed allo zigomo con pugni sferrati, secondo quanto ricostruito dal personale in divisa, da un rivale in amore, che lo aveva trovato in compagnia della sua ex.

Un’altra lite, che non è sfociata in aggressione, ha riguardato un residente e il titolare di un esercizio. Anche in questo caso è dovuta intervenire una pattuglia per sedare gli animi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il residente lamentava di non riuscire a riposare a causa di rumori molesti e musica alta anche in orario notturno procurati dall’esercente, il quale, a sua volta, ha riferito di essere autorizzato dall’amministrazione comunale. All’arrivo degli agenti, la musica era cessata.

Infine, in piazzetta delle Misura, a notte inoltrata, la Volante è intervenuta per una lite tra due giovani, anche in questo caso probabilmente nata per lo stato di alterazione causato da abuso di alcolici: gli agenti, in transito nei pressi, sono stati chiamati da un giovane che riferiva di avere poco prima litigato pesantemente con una ragazza che aveva conosciuto in serata accusandola di averlo poi importunato con richieste insistenti e inappropriate di cessione stupefacenti. La ragazza, che era ancora presente nei pressi, a sua volta ha reso una diversa versione dei fatti, accusando il giovane di essere stato troppo pressante nelle avances e di aver reagito in modo aggressivo, pur senza commettere atti di violenza, a seguito del rifiuto ricevuto dalla giovane. Ciascuno si è riservato di procedere legalmente contro l’altro.

Ubriaca in ospedale

Un altro intervento si è reso necessario ai giardini Orselli, dove era già presente un’ambulanza che stava soccorrendo una 19enne straniera completamente ubriaca e poi trasportata al Pronto Soccorso a causa dell’ingente quantità di alcol che aveva ingerito. Nei suoi confronti verrà notificato un verbale di violazione amministrativa prevista dall’articolo 688 del codice penale per lo stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico.