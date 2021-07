Mercoledì del cuore come allo stadio, debuttano gli steward per garantire più la sicurezza. Dieci multe per l'alcol

Come allo stadio o nei grandi eventi dello spettacolo, debuttano gli steward per la sicurezza dei Mercoledì del cuore, i mercoledì estivi di intrattenimento in centro

Come allo stadio o nei grandi eventi dello spettacolo, debuttano gli steward per la sicurezza dei Mercoledì del cuore, i mercoledì estivi di intrattenimento in centro che sempre di più vedono come utenza principale i giovani e i giovanissimi. “Ci fa molto piacere se i giovani tornano ad avere appuntamenti in centro e sperimentano la socialità nel cuore della città piuttosto che nei centri commerciali, anche perché crescendo si spera manterranno l'abitudine, frequentando così negozi e locali pubblici del centro”, spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo.

Tuttavia una presenza così massiccia di ragazzi ha reso necessario prendere provvedimenti per la sicurezza, anche su richiesta di famiglie e residenti. La novità è stata l'impiego per la prima volta di 20 steward, riconoscibili con apposita pettorina che in gruppi di due hanno garantito maggiore sicurezza in dieci punti della movida del mercoledì sera. “Si tratta di personale professionale, qualificato e con patentino, che svolge lo stesso lavoro in eventi sportivi o nelle fiere”, spiega sempre Mezzacapo. La loro attività è stata in stretta connessione con ben 7 pattuglie della Polizia Locale, che erano presenti anch'esse durante la manifestazione. Ad affiancare questo personale anche i volontari e due ambulanze in servizio del pubblico presente, di cui per fortuna non vi è stato bisogno.

E sul fronte della sicurezza e del rispetto delle ordinanze anti-alcol nel corso della stessa serata sono state staccate 4 multe: una per vendita di alcol dopo le 20 (è vietato tranne che agli esercizi pubblici con somministrazione), una per occupazione di suolo pubblico e due per la vendita di alcolici a minorenni. Si contano inoltre 6 sanzioni per consumo di alcolici in strada, di cui 2 a carico di minori. Per i negozi che continuano a vendere alcol e sono stati sorpresi recidivi si sta valutando anche la misura della sospensione temporanea della licenza.