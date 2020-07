Mercoledì del cuore, è polemica: "Migliaia di ragazzini senza mascherina". Nei controlli 5 multati

Stretta dei controlli sia per prevenire e reprimere la vendita di alcol ai minori e in generale il consumo in strada, sia per impedire gli assembramenti di persone con rischio di contagio da Coronavirus. Mercoledì sera, in occasione della seconda puntata dei 'Mercoledì del cuore', sono scesi in campo per garantire la sicurezza 9 vigili urbani, di cui 3 in borghese. Presente anche una pattuglia dei carabinieri e un'altra della Polizia di Stato. Lo scopo, dopo le polemiche della scorsa settimana, era di fugare la sensazione che non ci fosse un presidio adeguato.

Come bilancio della serata sono emerse solo due lievi violazioni in due locali, mentre sono stati sanzionati 5 giovani colti a consumare alcolici in strada, in violazione dell'attuale ordinanza in vigore. Di questi 3 erano minorenni e quindi, oltre alla sanzione, c'è stata la “riconsegna” ai genitori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla questione interviene polemico anche l'ex vicesindaco Giancarlo Biserna: “A Forlì non ci sono più i mercoledì del cuore. Ora si chiamano “mercoledì del chissenefrega della mascherina e della distanza”. Quasi tutti giovani e giovanissimi e rigorosamente senza mascherina e attaccati tra loro a gruppi. Duemila, tremila, non so. Era bello vederli e pensare che il Covid se ne fosse andato. Ma non è così. E' bello anche pensare che Forlì sia una città viva e si fatichi a dire che questa imprudenza non va bene. Avevo capito che c'erano controlli per invitare i ragazzi a mantenere le distanze e se del caso a mettere la mascherina. Io non ne ho visti. Se non succede niente, questa è un'altra conferma che il virus ha perso veramente forza”.