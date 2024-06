Mercoledì in centro, controlli delle forze dell'ordine: sanzionato un ubriaco. Una lite finisce in denuncia

Nuovi controlli delle forze dell'ordine in occasione dei Mercoledì in centro storico. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale hanno controllato una quarantina di persone, procedendo a identificare e sanzionare una persona in stato d'ubriachezza. Nel corso del servizio gli agenti sono inoltre intervenuti per sedare una lite, nell’ambito della quale una persona è stata denunciata per lesioni.

