Mercoledì in centro, vende alcol 'fuori orario': negoziante sanzionato di 2mila euro

Anche mercoledì sera nutrita presenza di agenti della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese con cinque pattuglie (più una di infortunistica) ai "Mercoledì del Cuore". Venti steward, inoltre, come la scorsa settimana hanno coadiuvato l'attività degli agenti impegnati nei principali punti della movida forlivese. Presidiati, infatti, i corsi, le piazze e i luoghi del centro storico dalle prime ore della sera fino al termine degli eventi. La Polizia Locale di Forlì, intervenuta anche con agenti in borghese, ha multato un negozio di vicinato con una violazione di 2mila euro perchè ha somministrato bevande alcoliche dopo l'orario consentito.

Sono invece dieci le violazioni contestate a persone che hanno consumato bevande alcoliche in contenitori di vetro. Quattro pattuglie hanno effettuato i controlli in tutto il centro storico e nelle aree della movida, ma anche in zone molto frequentate come quelle del complesso museale e del parcheggio Bentivogli. Una pattuglia invece è stata aggregata insieme agli agenti della Questura per l'ordine pubblico. Per quanto riguarda il controllo delle aree più esterne la pattuglia infortunistica è stata impegnata per un sinistro con feriti tra due veicoli che si è verificato all'intersezione con la via Venturini e la via Cicognani.