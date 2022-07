Mercoledì sera in centro, scattano i controlli acustici per la musica troppo alta

Ci saranno controlli di Arpae sulle emissioni acustiche durante i mercoledì sera in centro storico, quando i locali organizzano eventi e affluiscono in centro storico centinaia di giovani. Lo fa sapere in Consiglio comunale l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta, che ha risposto ad un question time di Federico Morgagni, capogruppo di 'Forlì e co', che spiega di aver ricevuto segnalazioni di musica alta e disturbo nelle ore serali, oltre quanto sarebbe consentito dalle deroghe previste per l'animazione dell'evento

Morgagni spiega di aver ricevuto ?ripetute segnalazioni di superamento dei limiti acustici, oltre che sporcizia per le strade dopo i mercoledì sera in centro, in particolare nella zona circostante il municipio?. L'assessore Petetta, nella risposta, ha spiegato che il giovedì mattina alle 5 si tiene un turno straordinario di pulizia da parte di Alea, anche con lavaggi delle strade con idropulitrici. ?Sui rumori, l'ente preposto (Arpae, ndr) comunque sta svolgendo propri rilievi in autonomia, dopo aver ricevuto a sua volta segnalazioni di cittadini?.