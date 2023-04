Messa delle Palme in diretta dal carcere di Forlì su Radio Maria: per i detenuti anche la pizza donata da 13 pizzerie

Ventitreesima diretta di Radio Maria dal carcere di Forlì. Domenica 2 aprile, il network cattolico presente in 82 nazioni nei cinque continenti con 93 reti, supportate da altre 32 stazioni radiofoniche in Africa, si collegherà, alle 10.30, dalla Casa Circondariale di via Della Rocca sulle frequenze 103.600 e 106.500 in Fm (Provincia di Forlì-Cesena), per la “Santa Messa delle Palme”. La diretta consentirà alla popolazione del penitenziario, composta da 160 detenuti, fra cui una ventina di donne, di riunirsi eccezionalmente in un’unica assemblea “nella giornata - comunica l’emittente - che liturgicamente più li rappresenta: la detenzione carceraria che Nostro Signore Gesù Cristo, con la Sua Passione e Morte, ha volontariamente offerto per la nostra Salvezza eterna”.

La celebrazione eucaristica, rievocazione dell’ingresso festante di Gesù Cristo a Gerusalemme e avvio formale della Settimana Santa, sarà presieduta dal cappellano del penitenziario forlivese, don Enzo Zannoni. Alcuni detenuti leggeranno la “Passione di Nostro Signore Gesù Cristo”, mentre una carcerata divulgherà l’augurio pasquale che le monache Clarisse di San Biagio hanno voluto inviare agli ospiti della Casa Circondariale. A tutti verrà distribuita la palma di ulivo, ma giungeranno anche le tradizionali colombe pasquali offerte dall’onlus “Sorriso dal mondo” di Forlì.

La stessa Radio Maria ha donato radio transistor, corone del Santo Rosario e libri di preghiere. Grazie all’impegno di alcuni volontari, detenuti e agenti di custodia del penitenziario riceveranno, ancora calde e rigorosamente tagliate a spicchi, pizze per il pranzo offerte da 13 ristoranti forlivesi: Antica Pizzeria, Casa Hirta, Da Gusto, Del Corso, Il Fienile, L’Aquilone, Le Fofò, Le Macine, Le Querce, Los Locos, Lo Spizzico, O Sole Mio e Pizza 99. Andando incontro ai carcerati di religione islamica, alcuni pizzaioli hanno acconsentito di escludere dai loro prodotti la carne di maiale.