Messa di Natale in ospedale con il vescovo e l'Avis. Benedetta la xilografia della "Madonna del sangue"

Il vescovo Livio Corazza ha celebrato giovedì pomeriggio nella cappella dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì la Messa di Natale per pazienti, operatori e famigliari. Quindi ha benedetto la xilografia che rappresenta la “Madonna del sangue" di Bagno di Romagna, quadro donato dall’Abis Comunale di Forlì alla cappellania dell’Immacolata nel nosocomio cittadino, in occasione del protocollo fra l’Avis Comunale di Forlì e la Diocesi di Forlì-Bertinoro. Alla funzione religiosa ha partecipato anche il vicepresidente Avis Comunale di Forlì, Giulio Marabini.

Il quadro donato alla cappella ospedaliera

L’incisione su legno del 1400, chiamata la “Madonna del Sangue” è conservata nella terza cappella a sinistra della Basilica S. Maria Assunta di Bagno di Romagna. Il nome si origina dal singolare prodigio accaduto nella notte fra il 19 ed il 20 gennaio del 1498, quando l’icona, che era posta in una casa quasi alla metà del paese di Bagno di Romagna e di proprietà di un certo Deaiuti, versò sangue dal braccio sinistro. Il prodigio contribuì a far cessare discordie ed odi che laceravano la comunità e che erano spesso

causa di spargimento di sangue (come si legge nei documenti dell’archivio parrocchiale).

È una rara xilografia in folio colorata (cm 53x50, impressione cm 37,5x34,5), probabilmente degli anni 1470/1480, proveniente dall’area ferrarese, di autore anonimo. Rappresenta la Vergine col Bambino, i quali reggono il globo terraqueo o ekumenikòn, al cui interno si osserva un’immagine sintetica ma precisa della basilica ravennate di S. Apollinare in Classe. Conserva gran parte della cromia originale, data a campitura. L’immagine fu quindi collocata nella Basilica ed inserita in una sontuosa ancona d’altare in legno di tiglio intagliata da una bottega fiorentina (1695). Fu decorata della Corona d’oro dal Capitano di S. Pietro in Roma il 12 agosto 1894.