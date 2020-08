Messa in sicurezza del ponte di Via Ceppareto, completati i lavori a Meldola

Il Comune di Meldola ha completato i lavori di messa in sicurezza del ponte a servizio dei nuclei isolati di Via Ceppareto. L’intervento è stato realizzato dall’Amministrazione Comunale grazie ad un finanziamento di 60.000 euro erogato dalla Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile. A seguito degli ultimi fenomeni di piena del Rio Salso infatti si erano manifestate problematiche sia dal punto di vista idraulico sia dal punto di vista strutturale, con la necessità urgente di sistemare il ponte per consentire la percorribilità della Via Ceppareto nel tratto vicino al confine con il Comune di Bertinoro in una zona dove ci sono abitazioni isolate. Il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini, dopo il sopralluogo effettuato con il Geometra Fausto Pardolesi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sottolineano che "questa azione ha permesso la risoluzione definitiva di una importante criticità ed ha garantito sicurezza per tutti i nuclei famigliari che vivono in una bellissima zona del nostro territorio comunale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.