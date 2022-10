Fu presidente della Banca di Forlì e Multifor: una messa ricorda Bruno Tramonti

Una messa in ricordo di Bruno Tramonti, già preesidente della Banca di Forlì e della società Multifor spa, scomparso lo scorso settembre all'età di 91 anni. Tramonti, a lungo dirigente della Coldiretti, fu uno dei volti più conosciuti della economia forlivese. Domenica , alle 10, sarà celebrata una messa in suo ricordo nel Duomo di Forlì su iniziativa degli amici, in accordo con la famiglia (la moglie Irma e i figli Romana e Giorgio). Nativo di San Varano, Tramonti entrò in Coldiretti da perito agrario, mentre tra gli anni 90 e il 2000 è stato presidente della Banca di Forlì.