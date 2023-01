Scomparso all'improvviso a 58 anni: una messa in ricordo di Stefano Serafini

Si terrà venerdì alle 19 a Santa Maria Nuova, nella Chiesa Parrocchiale, la Settima in memoria di Stefano Serafini, celebrata dal parroco don Theo. Nell’occasione la moglie Orietta ringrazierà i numerosissimi amici che le sono vicini in questi giorni di intenso e profondo dolore. Stefano Serafini era uno stimato e generoso imprenditore, sempre pronto a dare un aiuto alle situazioni di necessità in cui si imbatteva, con una particolare attenzione per l’educazione.

Intenso e proficuo è stato il suo rapporto con le Scuole La Nave, frequentate dalla figlia Giorgia, e con l’Associazione dei genitori La Cometa. Di recente aveva espresso il desiderio di attivarsi e di coinvolgere altre persone per aumentare l’offerta formativa delle Scuole La Nave e per lo sviluppo di un nuovo progetto in ambito educativo e scolastico; la moglie ed alcuni amici – insieme a quanti vorranno unirsi a loro - si stanno attivando per dare seguito al sogno di Stefano.