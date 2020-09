Metà dei nonni-vigili danno forfait, 6 scuole sguarnite. "Faremo un nuovo bando"

Mancano all'appello più della metà dei nonni-vigili, una figura presente da anni davanti alle scuole forlivesi, molto importanti per aiutare ad attraversare in sicurezza la strada per raggiungere i plessi scolastici. Negli anni l'attività di questi volontari ha permesso di liberare forze alla Polizia Locale e impiegarle in altri punti della città, dove il traffico è congestionato. Lo scorso anno i nonni-vigili erano 19, quest'anno hanno confermato la loro adesione in 10, ma 2 hanno rinunciato successivamente, portando quindi l' “organico” ad appena 8 unità. Sono scoperte dal servizio le scuole elementari Livio Tempesta, Pio Squadrani, Rivalti, Peroni, Rodari e la medie Mercuriale.

La questione è stata sollevata nel corso del Consiglio comunale di lunedì pomeriggio da Elisa Massa, consigliera del Pd. Massa ha spiegato che “il contributo dei nonni-vigili col Covid è ancora più prezioso, per ricordare a tutti l'uso della mascherina ed evitare assembramenti”. L'assessore ai Quartieri Andrea Cintorino ha risposto che la Polizia Locale ha già approntato 14 servizi davanti alle scuole e altri non saranno possibili: “La polizia locale è stata coinvolta in presidi in punti di criticità per gli assembramenti, come il Centro Studi, le scuole di viale della Libertà e il Punto Bus”. Per Cintorino ad aver pesato sull'assenza dei nonni-vigili ci sono “le incertezze sull'avvio della scuola” e timori personali per la propria salute. “Pubblicheremo un altro bando, dandogli maggiore visibilità”, conclude Cintorino.