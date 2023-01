Metalmeccanici, l'azienda ha annunciato i tagli al personale: arriva il primo sciopero dell'anno

Metalmeccanici sul piede di guerra per i tagli che sono stati annunciati dall'azienda Electrolux e che riguarderanno anche lo stabilimento di Forlì, tra operai e impiegati. Le Rsu Fiom Cgil annunciano uno sciopero dei lavoratori dell'Electrolux di Forlì proclamato per la giornata di lunedì 9 gennaio 2023. "Vogliamo rispetto dalla direzione aziendale, e vogliamo tutte e dieci le ore di assemblee in un anno". La multinazionale svedese che produce elettrodomestici soffre il calo nel mercato europeo che accomuna tutti i produttori, da qui il piano di contenimento previsto per il 2023, e arriva anche il primo sciopero nel settore dei metalmeccanici, al rientro dalle ferie di inizio anno.