Lavori al via della dorsale del nuovo metanodotto, Forlì chiederà le compensazioni ambientali a Snam

Il passaggio del metanodotto Sestino-Minerbio nel territorio di Forlì sia accompagnato da misure di compensazione ambientale e si rispetti, in favore degli agricoltori proprietari di terreni interessati dal passaggio della struttura, l'accordo sottoscritto da Snam il 21 giugno 2023 con le associazioni agricole, e sia infine garantito dalla Snam l'equo ristoro ai proprietari di terreno oggetto di servitù coattiva: è la richiesta contenuta in un ordine del giorno, votato all'unanimità dal Consiglio comunale di Forlì di lunedì sera, relativo ai lavori che dovranno partire il mese prossimo per la costruzione della nuova dorsale della rete gas. Il documento ricorda che il vicino Comune di Cesena ha ottenuto 954mila euro a titolo di ristoro ambientale, e Forlì si vuole accodare per avere il proprio ristoro. L'ordine del giorno accompagna la delibera con cui viene permessa una modifica secondaria, in località Castellaccio, alla grande opera di interesse strategico (votata all'unanimità con l'astensione del M5S).

Da parte sua l'assessore al'Ambiente Giuseppe Petetta ha confermato che "sono già in corso incontri con Snam per le compensazioni". Il metanodotto Sestino-Minerbio attraverserà tutta la Romagna da sud a nord, una dorsale di 142 km della rete gas di Snam, che passerà per il territorio del comune di Forlì per alcuni chilometri vicino a Pievequinta e Castellaccio, proveniente da Forlimpopoli e diretto a Ravenna, interessando a Forlì circa 300 famiglie, tra agricoltori, proprietari di immobili e di attività economiche. Sarà un grande tubo di un metro e 20 centimetri di diametro interno che andrà interrato lungo un tragitto che taglia trasversalmente la via Cervese, l'autostrada e il Cer. Il progetto ha visto la contestazione di gruppi ecologisti e di un comitato che si è formato appositamente, il "No tubo".

Nel dettaglio è stata autorizzata una variante al progetto, un bypass di circa 60 metri di condotta, per allacciare la nuova opera ad un metanodotto minore già esistente, il Savio-Forlì, con locali di servizio e una stradella di accesso. Questo perché il grosso del progetto è già stato autorizzato nel 2014 dal Consiglio comunale. Il progetto del metanodotto Sestino-Minerbio è risalente a circa 20 anni fa, l'iter al Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica è durato dal 2008 al 2015, quando è arrivata l'autorizzazione definitiva. Poi nel 2023 lo stesso ministero ha riaperto la procedura per alcune “varianti di ottimizzazione”, tra cui appunto il bypass a Castellaccio (Forlì). Un iter, quindi, già ampiamente impostato e nella fase quasi esecutiva. Accanto all'ok al bypass, quindi il Consiglio comunale ha dato mandato alla giunta di agire per ottenere le compensazioni pubbliche e per difendere in modo collettivo gli interessi degli agricoltori espropriati.