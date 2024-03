Mette a ferro e fuoco alcuni locali del centro, poi minaccia i poliziotti: era già stato arrestato per rapine. Arriva il 'daspo'

Ha importunato i clienti e minacciato i poliziotti che tentavano di calmarlo. E alla fine 'guadagna' un daspo Willy, con divieto di accedere a tutti i locali del centro di Forlì per tre anni a tutela dell’ordine pubblico. Il Questore ha adottato, infatti, la misura prevista per contrastare e prevenire disordini che avvengono nei bar e altri esercizi pubblici, a carico di un giovane italiano.

Due giorni fa, la Volante della Questura era stata allertata da un gestore del bar che si lamentava della presenza di un giovane pregiudicato che molestava e minacciava di morte gli avventori. Non appena intervenuta la polizia, il giovane ha continuato a minacciare tutti i presenti. Con dialogo ed equilibrio i poliziotti sono riusciti a far calmare ed allontanare il giovane. Poco dopo è arrivata in Questura un’altra richiesta di intervento: il gestore di una pizzeria si è trovato di fronte lo stesso ragazzo che urlava e minacciava i clienti. I poliziotti intervenuti sono riusciti ancora a placare il giovane ed a convincerlo a farsi trasportare in ospedale per accertamenti. Al termine delle attività, l’uomo è stato denunciato per minaccia e per resistenza a pubblico ufficiale. Dagli approfondimenti svolti da personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura è emerso che l’uomo era già stato arrestato per rapine commesse in centro città ed aveva avuto problemi con gli stupefacenti, ma poteva accedere liberamente ai locali.

Proprio alla luce dei precedenti ed "allo scopo di prevenire disordini negli esercizi pubblici e tutelare la sicurezza della collettività", il Questore ha emesso il divieto a carico del giovane di frequentare i locali della città per tre anni, dalle ore 12:00 alle ore 7:00 di qualsiasi giorno. In caso di trasgressione al divieto, rischia il carcere fino a tre anni ed una multa fino a 40.000 euro.