Mette ko il self service dell'autolavaggio e si allontana: scovato dalle telecamere

Un 35enne residente a Forlì è stato denunciato per "danneggiamento aggravato", avendo messo ko una colonnina per il self service autolavaggio di un'area di servizio. L’uomo è stato identificato dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato al termine di un'attività investigativa partita dopo la denuncia sporta dal gestore, che al suo arrivo ha rilevato l’effrazione della macchina accetta soldi e il distacco della corrente elettrica del lavaggio.

La visione delle telecamere ha permesso l’individuazione del soggetto, che si è giustificato affermando che l’erogatore non aveva fornito il servizio per cui aveva pagato, e che il danneggiamento era conseguenza del suo tentativo di recuperare il denaro. In realtà, il disservizio era stato causato dal suo erroneo posizionamento del veicolo nell’autolavaggio che per questioni di sicurezza aveva automaticamente inibito l’avvio.