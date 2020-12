"Mettiamo le radici per il futuro": il video di Forlimpopoli nella playlist della Regione

La città di Forlimpopoli ha aderito al progetto regionale "Mettiamo radici per il futuro" con due iniziative, una dedicata a “Il bosco dei bimbi nati” ed una al Centro visite partecipato dello Spinadello. La prima iniziativa in particolare ha previsto che dal 21 al 28 novembre i cittadini scattassero delle fotografie insieme al proprio albero, cioè insieme all’albero che fu piantato a Forlimpopoli in occasione della loro nascita e che, nel tempo, ha dato vita ad un vero e proprio bosco urbano.

Quell’iniziativa ora è diventato un video, raccolto nella playlist del settore Ambiente della Regione Emilia Romagna oltre che sul sito dell'Amministrazione comunale artusiana, che tutti possono vedere all’indirizzo www.youtube.com/watch?v= 1o2rWxwWykM&t=2s e che racconta Il passaggio di consegne tra diverse generazioni perché i primi destinatari di questa iniziativa oggi hanno una trentina d’anni e spesso hanno accompagnato i loro stessi figli a piantare, a loro volta, il loro albero come nuovi nati.