Mezza di Romagna, la Predappio-Forlì: la mappa delle strade interessate e la gestione della viabilità

Domenica si disputerà la seconda edizione della gara podistica "La Mezza di Romagna", che partirà alle 9.30 da Piazza Sant'Antonio a Predappio con arrivo in Piazza Saffi a Forlì tra le 12 e le 12.30. Il percorso, di 21.097 chilometri si snoderà lungo il seguente tracciato: uscita da Predappio lungo viale Dell’Appennino fino a San Lorenzo in Noceto, da qui svolta a sinistra in via Borsano, via Bachelet, via Rio Massa, via Veclezio, via Castel Latino, via Ponte Rabbi, via Dell’Appennino, via Pertini, ingresso Parco Urbano vicolo Casaglia, via Andrelini, area San Domenico, via Marcolini, Corso Garibaldi, Piazza del Duomo, Piazza Ordelaffi, via Maroncelli, via Hercolani, via Dei Mille, via Dandolo, viale Vittorio Veneto (controviale), Porta San Pietro, Corso Mazzini, via Valzania, via Ugo Bassi, via Giorgio Regnoli, via Sauro, Corso Della Repubblica e il traguardo di Piazza Saffi. "Per la gestione della viabilità nei tratti interessati dalla gara si valuterà ogni possibile soluzione al fine di mantenere un equilibrio tra la sicurezza dei partecipanti e le eventuali necessità degli automobilisti che dovessero verificarsi", comunicano dal comando della Polizia Locale.

LA GARA - Le informazioni utili

Nella foto la mappa del percorso