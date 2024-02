Mi illumino di meno per il risparmio energetico, adesione anche della fumettoteca dedicata a Dante Alighieri

Il noto programma 'M'illumino di Meno' di Caterpillar, Rai Radio2, chiede agli ascoltatori di spegnere simbolicamente, per un po', le luci non indispensabili, di compiere un gesto di risparmio o di efficienza energetica riflettendo sull'uso dell'energia. La "FumettoDANTEca International", una sorta di biblioteca internazionale di fumetti dedicati all'opera e al Sommo Poeta Dante Alighieri', unica in tutto il mondo con sede a Forlì, come ogni anno non manca di aderire anche a questa 20esima edizione, seguendo l'invito di guardare lontano spegnendo i confini, cercando alleanze internazionali, con l'adesione del messicano Cecilio Jacobo González, grande collezionista conosciuto col nome di 'The Còmic Archaeologist', e in collaborazione con la "Fumettomania Factory APS" di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Insomma, no confini per un 'Dante sconfinato' e aperture pubbliche straordinarie, informative sulla tematica, il 16 e 17 febbraio dalle 14:00 alle 18:00, per evidenziare la consapevolezza sulla drammatica urgenza ambientale, oltre all'immancabile spegnimento di tutte le luci nella sede.

Spiega una nota: "La FumettoDANTEca International, nel suo piccolo, da anni si impegna con le donazioni di albi a fumetti già pubblicati per rallentare l'abbattimento di altri alberi che potranno crescere con noi accompagnandoci in un percorso in grado di aumentarne la qualità ambientale. Negli ultimi 11 anni della nostra partecipazione a M’Illumino di Meno i nostri locali sono stati teatro di eventi e iniziative esclusive e fantasiose, quali la realizzazione della fanzine a lume di candele, la donazione di decine di fumetti a chi ha la risposta esatta, per citarne alcune. Innovative proposte che proseguono di anno in anno con lo staff FumettoDANTEca, grazie alla funzionale Rete del Social Community Hub collaborativo con la Fumettoteca Nazionale, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, l'Associazione Culturale 4Live e il Gemellato Fumettomania Factory APS, che da anni gestisce con tanto impegno e molto volontariato la 'Biblioteca dei Fumetti Danteschi', gratuitamente aperta, previo accordo, anche quando le altre biblioteche sono chiuse, disponibile per tutti gli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 3393085390 (orario 10/18).