Michele Minisci, fondatore del Naima jazz club, lascia Forlì dopo 50 anni: "Decisione sofferta"

Michele Minisci, noto personaggio forlivese, giornalista e fondatore del mitico Naima jazz club, lascerà Forlì, la città dove vive da oltre cinquant'anni, per ritornare tra qualche settimana nel suo piccolo paese calabrese Vaccarizzo, in provincia di Cosenza. I motivi di questa decisione "molto ponderata e naturalmente sofferta" sono diversi e Minisci li racconterà martedì 27 al club Ottantadue di Corso Garibaldi dalle ore 21 in poi, per sentire pareri, consigli e suggerimenti.

"Non poteva esserci luogo più congeniale di questo, che avrebbe dovuto e potuto diventare un piccolo Naima jazz club - spiega -, per confrontarsi, chiacchierare, suonare qualche brano musicale e salutarsi con un abbraccio, una carezza o una semplice pacca sulla spalla. Un suggerimento: portatemi, se volete, il vostro saluto più congeniale, ovvero un brano musicale, una poesia, un raccontino di 10 righe, un disegno, etc. Insomma, fate come volete!".