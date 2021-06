Migliaia di api colonizzano una bicicletta: è successo nel venerdì di mercato in Piazza Saffi

Uno sciame d'api, forse di migliaia di insetti, ha invaso venerdì mattina il centro storico di Forlì, annidandosi assieme alla loro regina nel cestino di una bicicletta parcheggiata nei pressi di Palazzo Talenti Framonti, all'altezza dell'ingresso della libreria Feltrinelli. La parte anteriore del mezzo era quasi completamente ricoperta di insetti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, particolarmente affollata poichè giornata di mercato ambulante.

Tanti curiosi hanno immortalato col proprio smartphone a distanza di sicurezza l'insolito fenomeno in Piazza Saffi. E' stato coinvolto nell'attività un apicoltore che, munito di arnia, ha attirato la regina e le sue api liberando la bici. Le api, nello sciamare, possono infatti posarsi per un tempo compreso fra qualche ora e alcuni giorni, in attesa che le "lavoratrici" perlustrino la zona alla ricerca di un posto dove costruire la propria casa. Non vi sono state particolari problematiche ai passanti.

Foto da un video di "Sei di Forlì se..."