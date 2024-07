Migliaia di persone in centro per la Notte Rosa: e piazza Saffi si trasforma in una grande 'balera"

Una grande serata dedicata alla musica, al ritmo e al divertimento. Venerdì sera Forlì si è messa letteralmente a ballare per la Notte Rosa. Erano migliaia, infatti, le persone accorse in piazza Saffi per assistere al grande spettacolo sul palco che ha visto avvicendarsi l’orchestra di Mirko Casadei e i Boomdabash. Un'occasione per lasciarsi trascinare tra musica ed energia.

Una scommessa vinta da parte di amministrazione e organizzatori che hanno voluto proporre anche in città un importante appuntamento per il "capodanno dell'estate" che solitamente coinvolge quasi esclusivamente la Riviera romagnola. Sul palco, oltre agli artisti, si è presentato per un saluto alla città anche il sindaco Gian Luca Zattini, accompagnato dagli assessori Bravi e Cintorino.