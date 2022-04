Due forlivesi premiati a Barcellona per il 'Miglior birrificio emergente 2022'

C'è anche la mano di due volti noti di Forlì nella vittoria di un birrificio della provincia di Ferrara, che si aggiudica ben tre medaglie e il titolo con miglior birrificio emergente del 2022 al “Barcellona Beer Festival”, un concorso internazionale svoltosi il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile a Barcellona e che riunisce appassionati e produttori provenienti da tutto il mondo.



Il birrificio 'Liquida' è nato nel 2020 in piena pandemia a Ostellato (Ferrara), trova la sua forza nella perseveranza e nella determinazione di tre giovani: Luca Tassinati, Christian Bertoni e Luca Drudi, gli ultimi due forlivesi e proprietari del Bifor, la birreria e hamburgheria artigianale in piazza Cavour a Forlì. Il birrificio si era aggiudicato tre medaglie d'oro alla fiera Cibus di Parma nel 2021.

A Barcellona 'Liquida' si è portato a casa la coppa e il titolo di “Best Rookie Brewery 2022”; l’oro per la birra “Don Quisciotte” - West Coast IPA, 6.6% vol.; l’argento per la birra “Loki” – IPA, 5.7% vol.; il bronzo per la birra “Ploner” – Pils, 5% vol.