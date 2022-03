"Migranti e Fondazione Abitare": conviviale del Rotary Club Forlì al Circolo Aurora

Martedì alle 20 al Circolo dell’Aurora, presso Palazzo Albicini in corso Garibaldi, si svolgerà la conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì su “Migranti e Fondazione Abitare” con gli interventi di Roberto Ravaioli e Gianluca Focaccia che saranno introdotti dal presidente del sodalizio, Pierluigi Ranieri. Il Club forlivese, inoltre, insieme al Rotary Club Faenza, ha recentemente partecipato all’interclub su “Economia locale e Covid - dove va l’economia Emiliano-Romagnola” con relatori Davide Servadei, presidente regionale di Confartigianato, e Alberto Zambianchi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna e della Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini.

L’incontro è stato introdotto dai presidenti dei due Club, Pierluigi Ranieri di Forlì, e Andrea Rava di Faenza, ed erano presenti, fra gli altri, Gianluca Ginestri e Riccardo Piacentini, assistenti del Governatore distrettuale, Stefano Spagna Musso. L’interclub si è svolto a Casa Spadoni a Faenza il 3 marzo, nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid, e alla conviviale hanno partecipato numerosi soci. Fra i recenti appuntamenti del Rotary Club Forlì vi è stato quello dell’8 marzo al Circolo dell’Aurora dove Marco Viroli ha parlato di “Caterina Sforza e le Signore di Romagna” in occasione della festa della donna. Al Technogym Village di Cesena, inoltre, si è svolto il 12 marzo il convegno distrettuale su “Attività fisica e corretta alimentazione per una vita in salute”.

L'impegno per l'Ucraina

Continua pure l’impegno del Gruppo Consorti del sodalizio, guidato da Stefania Monti, che sta mettendo a punto alcune iniziative per sostenere la popolazione ucraina. I giovani del Rotaract hanno organizzato una conviviale il 12 marzo durante la quale la consorte Silvia Veronese ha letto alcuni brani del suo libro “Accordi” e il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto per aiutare la popolazione colpita dalla guerra.

L'incontro con Marino Bartoletti

E vi è stato pure un incontro il 17 con Domenico Savini che ha parlato di Francesca da Rimini. Recentemente al Circolo dell’Aurora è stato ospite anche il giornalista forlivese Marino Bartoletti che si è raccontato fra storie di grandi personaggi, cantanti, artisti della musica e aneddoti sanremesi con il suo libro “La Cena degli dei” (ed. Gallucci). All’incontro, organizzato dalla Round Table 6 e dal Rotary Club Forlì Tre Valli, erano presenti i rispettivi presidenti, Federico Fabbri ed Enrico Bertoni, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, il presidente della Camera di Commercio, Alberto Zambianchi, il giornalista Alessandro Rondoni. Presenti pure l’assessore Paola Casara, soci del Club, amici, e il fratello di Marino, Alberto.

Orientamento e professioni

È terminato, inoltre, il ciclo di incontri di orientamento alle professioni che ha visto coinvolti anche numerosi professionisti soci del Rotary Club Forlì, che al Liceo classico, al Liceo Scientifico, all’Itt Marconi e all’Istituto Ruffilli sono intervenuti insieme ai giovani del Rotaract offrendo le loro esperienze agli studenti dell’ultimo anno. L’incontro conclusivo si è svolto sabato scorso all’Itt Marconi con relatori Fabio Fabbri, Andrea Visotti e Rinaldo Biserni, insieme alla coordinatrice del progetto, Stefania Leoni, agli insegnanti e ai responsabili dell’Istituto scolastico.