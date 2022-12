L'Ocean Viking in arrivo a Ravenna con 113 migranti: alcuni di loro saranno smistati in provincia di Forlì-Cesena

Non approderanno in un porto dell'Italia meridionale, ma arriveranno a Ravenna i 113 migranti tratti in salvo dalla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, provenienti in gran parte da Costa d'Avorio, Nigeria, Guinea, Camerun e Mali. Una volta approdati al Terminal Crociere saranno quindi smistati nelle varie province dell'Emilia-Romagna. Sono 7 gli adulti e i minori accompagnati che saranno smistati nella provincia di Forlì-Cesena. La notizia di inviare la nave a Ravenna, per decisione del ministero degli Interni si è diffusa martedì sera, mentre nel pomeriggio si era già tenuta una prima riunione di coordinamento in Prefettura a Ravenna.

L'arrivo della nave è previsto per il 31 dicembre alle ore 13. Tra i migranti, che cercavano di raggiungere le coste italiane a bordo di un gommone, vi sono anche 2 neonati - il più piccolo ha 3 settimane - 22 donne, di cui una incinta, e 34 minori non accompagnati. Si tratta di una scelta insolita da parte del governo italiano, visto che Ravenna dista quasi 1.700 chilometri dal luogo del soccorso. Nelle situazioni di soccorso marittimo, gli standard internazionali raccomandano che le persone siano sempre portate al porto sicuro più vicino possibile. L'ong si è detta "sollevata" per poter portare in salvo i migranti, ma ha espresso preoccupazione per altre possibili imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale.

La gestione dei migranti sarà separata per i 34 minori non accompagnati, su cui vige una tutela a parte, mentre i 79 adulti e minori accompagnati saranno gestiti nella rete dei centri di accoglienza emiliano-romagnoli. Dei 79 previsti, 7 sono destinati alla provincia di Forlì-Cesena. Mercoledì mattina si è svolto un sopralluogo al Terminal Crociere di Porto Corsini per pianificare la logistica e tutti gli adempimenti del caso. Qui saranno svolte tutte le operazioni di identificazione, fotosegnalamento e screening sanitario; poi, completate le operazioni, i migranti saranno destinati in base al piano di riparto predisposto dalla Prefettura di Bologna.

"La Prefettura insieme al Comune sta individuando anche una soluzione temporanea per l'accoglienza dei 34 minori non accompagnati. La Caritas si sta adoperando insieme alla Croce Rossa Italiana per rifornire di indumenti e pasti i migranti", spiega il prefetto di Ravenna. Giovedì in tarda mattinata si terrà un nuovo punto di coordinamento in Prefettura.