Mille chilometri da San Mercuriale a Rende per scoprire l'Italia: "Forlì è la città più pulita che abbiamo trovato"

“Non ci sono dubbi: Forlì è la città più pulita che abbiamo trovato durante il nostro viaggio”. Lo afferma Giovanni Senatore, studente 20enne di Rende che frequenta l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna nella sede forlivese, protagonista nel mese di aprile insieme ai coetanei, Paolo Mauro e Nicolò De Seta, del progetto “Walk”. Senatore, referente forlivese di Plastic Free, ha camminato da Forlì a Rende con l’obiettivo di vedere e documentare le bellezze dell’Italia, ma anche le criticità legate all’inquinamento dovute alla negligenza delle persone, cercando di pulire il suo percorso di gara.

I quasi mille chilometri sono stati percorsi dal 13 al 30 aprile, venendo documentati sui social e nel blog di “Walk”, seguendo questo percorso che prevedeva circa cinquanta chilometri al giorno, con eccezione della Forlì – Firenze, lunga 110 km, che ha toccato Predappio, Premilcuore, San Godenzo, Lo Specchio, Dicomano, Casini, Pelago, Pontassieve. Queste le altre tappe Montevarchi – Montepulciano; Montepulciano – Cetona; Cetona – Bolsena; Bolsena – Roncigliano; Viterbo – Roma; La Storta – Torvaianica, Aprilia – Terracina; Terracina – Baia Domizia; Baia Domizia – Napoli; Napoli – Battipaglia; Battipaglia – Sala Consilina; Sala Consilina – Castelluccio Inferiore; Castelluccio Inferiore – Saracena; Saracena – Rende.

“È stata una esperienza incredibile e soltanto in questi giorni iniziamo a realizzare e a capire cosa abbiamo vissuto in quei sedici giorni – spiega Senatore -. Eravamo in tre, con uno di noi che guidava un’automobile e avevamo pianificato soltanto le tappe, mentre tutto il resto è stato improvvisato. Abbiamo dormito in tenda, nelle case o nei giardini delle persone che ci hanno ospitato e capito il nostro progetto volendo farne parte dando il loro contributo. Una avventura che ha avuto il 16 come numero ricorrente. Quello è il numero del civico della casa di Forlì da cui siamo partiti e quello di Rende dove siamo arrivati e abbiamo impiegato 16 giorni per compiere tutto il percorso”.

Che impressione ha avuto dell’Italia dal lato dell’inquinamento?

“La situazione non è positiva. Durante la giornata indossavo un sacchetto dove mettevo i rifiuti che trovavo per strade per poi gettarli negli appositi contenitori e tranne che a Forlì, da dove abbiamo deciso di partire e dove ho dovuto davvero cercare una zona con immondizia perché le strade erano pulite, ho quasi sempre trovato scenari negativi. Dopo Viterbo addirittura ho smesso di raccoglierla, perché c’erano delle vere e proprie discariche. L’unica eccezione è stata a Rende quando abbiamo raccolto rifiuti in un’area di 10 metri quadri di sporcizia e non è stato semplice”.

Il suo progetto di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente come è stato accolto?

“Molto bene. Negli eventi Plastic Free che abbiamo organizzato a Firenze, a Roma e a Cosenza hanno partecipato molte persone, a testimonianza che questa tematica è molto sentito”.

Quali sono stati i momenti indimenticabili di questa avvenuta in giro per l’Italia?

“Ce ne sono stati davvero tanti, ma sicuramente ricorderemo quando ci siamo persi in un bosco della Toscana o quando al confine con l’Umbria un cane di taglia enorme ci ha inseguito per quasi un chilometro prima che arrivasse la proprietaria a richiamarlo. Era una strada in cui da anni non passavano persone. Incredibile è quello che è accaduto in una enoteca di Montepulciano: quando ho chiesto ai proprietari come mai ci fosse un fiore come simbolo su tutte le bottiglie, mi hanno risposto che era stato creato proprio in quel locale tantissimi anni fa da un pellegrino che a piedi stava andando da Forlì a Roma. proprio come noi”.

Quando ritornerà a Forlì?

“Nei prossimi giorni, perché sabato 11 maggio ai Romiti organizzeremo un evento con Plastic Free per ricordare l’alluvione dello scorso anno. Non vedo l’ora di tornare in questa città a cui sono molto legato e che è stata la partenza di una esperienza di vita indimenticabile”.