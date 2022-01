Dopo 37 anni torna a Forlì la Mille Miglia, ecco il percorso. In piazza Saffi tre ore di "museo viaggiante" delle auto storiche

“Ospiteremo un grande mito dei motori a livello mondiale, uno degli elementi che rende l'Italia il Paese più bello del mondo, un vero e proprio museo viaggiante dove ogni macchina è un'opera d'arte e un'emozione, oltre che un esempio dell'intelletto umano sviluppato nell'ultimo secolo”: è con queste parole che il sindaco Gian Luca Zattini ufficializza il passaggio da Forlì dell'edizione 2022 delle Mille Miglia, che mancava dalla città da ben 37 anni. Il giorno da cerchiare sul calendario è giovedì 16 giugno. Il luogo è invece piazza Saffi, dove avverrà il cosiddetto “timbro della tappa”, un atto obbligatorio della gara, a pena squalifica.

Di fatto sarà uno spettacolo di circa tre ore in cui a ritmo serrato di una ogni pochi minuti si vedranno ammirare in transito ma anche in breve sosta i gioielli a motore di una delle corse più blasonate al mondo di mezzi storici. “L'invito non è solo per gli amanti delle auto, ma per tutti gli amanti del bello”, chiosa lo stesso primo cittadino.

Gli fa eco il vicesindaco, con delega allo Sport Daniele Mezzacapo: “Dopo 37 anni la tappa ripasserà da Forlì, la città verrà coinvolta fin dalla sera prima, quando ci sarà un 'Mercoledì del cuore' a tema. Sarà un evento unico per la città di Forlì e speriamo di poterlo ospitare anche per i prossimi anni. Con Forlì fissata come 'punto di controllo' vedremo il passaggio dalle 6.30 e 9.30 di circa 400 auto storiche dal centro storico, alcune uniche al mondo, più il 'circus' che accompagna la manifestazione, un'immensa organizzazione di staff, tv e giornalisti italiani e stranieri”.

La tappa Milano Marittima – Roma vedrà appunto la partenza alle 6 dalla località balneare, quindi l'arrivo a Forlì intorno alle 6,30 da via Cervese, via Ravegnana, corso Mazzini, quindi il 'rito del timbro' in piazza Saffi e uscita verso corso della Repubblica, viale Roma verso Cesena, San Marino, Urbino, l'Umbria e infine Roma in serata. In totale nelle “quattro giorni” della competizione da Brescia a Roma, andata e ritorno, le auto storiche percorreranno qualcosa come 1.800 chilometri in un serpentone di auto che si allunga per circa 250 km lungo tutto lo Stivale.

Commenta Marcello Ferrari dell'Ufficio tecnico sportivo della 'Mille Miglia Srl': “L'accoglienza dei primi incontri con l'amministrazione comunale è stata eccezionale. La Mille Miglia è un viaggio all'interno del territorio italiano, un volano del Made in Italy nel mondo. Basti pensare che la gara, che non è di velocità, ma di regolarità a cronometro, vede l'80% di equipaggi stranieri, con un ritorno per l'edizione 2022 ai livelli pre-pandemia sia nel numero di partecipanti che per provenienza, dal Canada all'Australia e al Giappone”. Ed ancora: “La corsa è un racconto dell'Italia e un'emozione: gli equipaggi riconoscono che il calore delle persone che li accolgono nei territori attraversati è unico”. Quest'anno le richieste di partecipazione sono circa 700, sarà un comitato scientifico della gara a individuare le 375 auto che andranno a competizione.

Il sindaco Gian Luca Zattini sottolinea anche il volano turistico: “Purtroppo 37 anni di assenza di Forlì sono stati troppi, vorremmo che per la nostra città diventi un appuntamento sempre maggiore perché il turismo si promuove anche in queste forme”. Oltre alla vetrina su tv e media esteri, la stessa Mille Miglia realizza un sito internet consultato da tutto il mondo dove si promuovono i territori attraversati.

Tecnicamente nella notte precedente saranno allestite in piazza Saffi le transenne e le strutture mobili per l'evento. Alle 6 di mattina, a distanza di 4 minuti l'una dall'altra, partiranno da Milano Marittima le auto in corsa. In piazza Saffi sarà allestito un 'corridoio' di transenne dove appunto avverrà il 'timbro' dell'avvio della tappa. Per cui i forlivesi dalle 6 e mezza fino a circa le 9 e mezza vedranno una sequenza ininterrotta di mezzi che passeranno a velocità moderata ed anche in sosta breve, un'occasione per fare una foto o stringere una mano ai piloti. Intorno alle 10, infine, la riapertura delle strade. Tra gli eventi collaterali sono allo studio iniziative anche gli auto e moto club del territorio.