Mimose solidali per la Festa della Donna, Legacoop e Federcoop: "Scegliere quelle dello Ior"

Mimosa sì, ma Solidale: in vista della Festa della Donna 2022 Legacoop e Federcoop Romagna lanciano una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le imprese associate e alle aziende clienti. L’invito è quello di scegliere le mimose dell’Istituto Oncologico Romagnolo per il tradizionale dono floreale dell’8 marzo. In questo modo sarà possibile sostenere la ricerca contro il cancro, la prevenzione a 360 gradi e la vicinanza a chi soffre. In particolare, le Mimose Solidali andranno a finanziare il “Progetto Margherita”, che prevede l’acquisto di parrucche per le donne in cura, la consulenza di parrucchiere professioniste volontarie e un importante supporto psicologico rivolto a coloro che devono affrontare la malattia oncologica.

Le donazioni per le Mimose Solidali vanno dai 3 agli 8 euro per ogni mazzo. L’iniziativa fa parte di un più ampio pacchetto di proposte dello IOR chiamato “Primavera solidale”, in cui sono presenti numerose occasioni per sostenere la ricerca contro il cancro all’interno delle diverse celebrazioni che ci attendono nei prossimi mesi, dalla Pasqua alla Festa della mamma e della ricerca.

Sono tante — dice il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Mario Mazzotti — le iniziative che Legacoop Romagna propone ogni anno in tema di politiche femminili. Ad esempio, pochi mesi fa è stato dato alle stampe il manuale con le linee guida sulle politiche e il linguaggio di genere. Allo stesso tema è dedicato il nostro calendario 2022. Allo stesso tempo da sempre le cooperative di Legacoop Romagna sostengono la ricerca oncologica e le azioni che fanno la differenza nella lotta contro il cancro. Con questo invito a celebrare la Giornata della Donna scegliendo il Progetto Margherita dello IOR intendiamo riaffermare questo impegno".

Le cooperative che intendono aderire possono rivolgersi entro il 21 febbraio agli uffici di Legacoop e Federcoop Romagna, oppure direttamente alla sede centrale dello IOR (tel. 0543 35929 - email: primavera@ior-romagna.it).