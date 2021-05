Ragazza 'contesa', ubriaco insegue e minaccia il rivale con un coltello: denunciato

Un 22enne di nazionalità romena è stato denunciato per minaccia e porto di arnesi atti ad offendere. L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia intervenuta a richiesta di un giovane che aveva chiamato il numero d'emergenza unico 112 in quanto era seguito da due coetanei che lo stavano minacciando. All’arrivo degli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria, il 22enne rumeno è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello multiuso col quale, poco prima, pare avesse minacciato il richiedente l’intervento.

Lo screzio tra quei giovani sembra sia dipeso da questioni inerenti la frequentazione di una ragazza contesa. Il rumeno è stato anche trovato in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici e perciò sanzionato per la violazione amministrativa punita dall’articolo 688 del codice penale (ubriachezza) e, poiché colto in queste condizioni in prossimità di uno dei luoghi indicati dalla legge Minniti (stazione ferroviaria), è stato munito di ordine di allontanamento.