Minacce di morte agli anziani genitori per soldi: incubo finito, 50enne finisce in carcere

Era il tormento per una coppia di anziani genitori. Un forlivese di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Ronco con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 50enne da tempo aggrediva e minacciava i familiari per richieste continue di denaro. Gli anziani genitori, a fronte delle ripetute minacce anche di morte da parte del loro figlio, hanno sporto denuncia agli uomini dell'Arma.

I militari di Ronco hanno avviato un'attività investigativa, che ha permesso di portare alla luce un contesto di disagio famigliare che ormai presentava tutti i contorni di una situazione insostenibile di maltrattamenti in famiglia. Elementi in mano, in nel giro di poche ore dalla segnalazione effettuata dai genitori i militari hanno assicurato alla giustizia il 50enne, associandolo in carcere come disposto dal pubblico mnistero Filippo Santangelo. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice Giorgio Di Giorgio, che ha disposto la custodia cautelare alla Rocca.