Minacce di morte sui social al deputato Di Maio: fissata l’udienza preliminare

"Davanti all’odio e alla violenza verbale in Rete, non bisogna piegare la testa. Mai". E' stato notificato lunedì mattina al parlamentare Marco Di Maio l’avvio di un procedimento giudiziario a carico di un soggetto che tramite pseudonimo lo aveva minacciato di morte sui social. "È passato qualche tempo, ma dopo essere stato identificato il soggetto è stata fissata l’udienza preliminare a carico dell’autore delle minacce - spiega il deputato -. Attendiamo serenamente le decisioni del giudice per l’udienza preliminare".

Di Maio ricorda attraverso un post pubblicato sui social che "non è il primo procedimento di questo tipo in cui sono coinvolto come parte offesa, altri in passato sono finiti con una condanna penale. Anche questa volta andrò avanti fino in fondo: perché è legittima la critica, anche aspra, ma non lo sono violenze, aggressioni e odio. Oltre che per rispetto a me stesso e alla mia famiglia, lo farò perché considero la lotta contro l’uso violento della Rete una battaglia di civiltà. Basta con il lascia correre".