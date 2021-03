Minaccia di morte alcuni condomini mostrando delle armi: denunciato

Un 54enne forlivese, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai Carabinieri di San Martino in Strada con l'accusa di “minaccia aggravata dall'uso di armi”. L'episodio in questione si è consumato il 13 marzo scorso nella prima periferia di Forlì. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, l'uomo avrebbe esploso verso alcuni condomini due colpi d’arma da fuoco, poi risultati essere a salve e da pistola giocattolo. Non contento li avrebbe minacciandoli di morte con la medesima arma e con altre due pistole giocattolo ed un coltello. A seguito di perquisizione sono state sequestrate 13 armi giocattolo e 7 coltelli-pugnali di tipo militare, oltre ad alcune scatole di colpi a salve.