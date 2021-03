Minaccia di morte una donna testimone della lite e oppone resistenza ai carabinieri: arrestato

Ha minacciato di morte una donna di 54 anni, all'arrivo dei carabinieri ha opposto resistenza. Per questo è stato arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di venerdì. La cittadina stava assistendo ad una lite in strada tra diverse persone, in zona Coriano, e ha allertato i carabinieri, ma successivamente uno dei contendenti ha iniziato a minacciarla e insultarla, in evidente stato di alterazione psicofisica. L'uomo, riuscendo a divincolarsi dalla presa degli altri litiganti, si è diretto verso la donna con intenti violenti.

Giunta sul posto una pattuglia della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, sono scattate le ricerche del soggetto, rintracciato poi nascosto tra le auto parcheggiate. Alla vista dei carabinieri il quarantenne ha iniziato ad insultarli con frasi minacciose ed asserendo anche di voler ammazzare la donna poco prima minacciata. Dalle parole ai fatti con calci contro gli operatori, ma è stato bloccato ed ammanettato. Caricato a bordo della pattuglia per condurlo in caserma durante il trasposto il soggetto ha continuato nella sua condotta aggressiva, tanto che colpito ripetutamente con la testa la paratia di contenimento interna dell’auto procurandosi diverse lesioni. Giunti in caserma è stata allertata l’ambulanza. Una volta medicato è stato dichiarato in stato di arresto (pm Federica Messina). Dopo la convalida è stato disposto l'obbligo di firma due volte al giorno come misura cautelare.