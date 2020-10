Mini lockdown, il sindaco Zattini: "Un colpo mortale per tutti. Ma non è il tempo per le polemiche"

"Questo secondo ‘lockdown’ è un colpo mortale per tutti". Così il sindaco Gian Luca Zattini dopo la nuova stretta del governo per arginare la diffusione del covid-19. "Il mondo dello sport, quello della ristorazione e dello spettacolo si apprestano a diventare i banchi di prova del tessuto socioeconomico del nostro Paese - afferma il sindaco -. Il fatto che le proposte, più miti e responsabili, di regioni ed enti locali non siano state prese in considerazione a fronte di un approccio più punitivo, a tratti incomprensibile, di questo governo, desta una profonda preoccupazione. Con questa seconda ondata di restrizioni, intere categorie produttive rischiano il collasso. A loro, va la mia più sincera e immediata vicinanza".

"Ma quando si amministra una città come la nostra, e si ha a cuore il futuro dei suoi cittadini, non c'è tempo per le polemiche - prosegue -. Bisogna mettere da parte le considerazioni personali, soprattutto quelle politiche, e agire nell’interesse comune. Preso atto quindi dei contenuti e delle restrizioni imposte dal nuovo Dpcm, compito di questa Amministrazione non può che essere quello di farle applicare, nel rispetto dei singoli ruoli e del principio di gerarchia delle fonti a cui il nostro ordinamento fa riferimento".

"Fatta questa premessa e al netto degli sviluppi del quadro nazionale, questa Giunta sta ragionando - per quanto di sua competenza - sull'adozione di strumenti concreti ed immediati per venire incontro alle situazioni di sofferenza che inevitabilmente si verranno a creare con l'adozione di quest'ultimo provvedimento - continua il sindaco -. Mantenendo lo stesso approccio del mese di marzo, ci muoveremo in sinergia con tutte le associazioni di categoria, con i sindacati e le parti sociali per costruire un ventaglio di misure economiche in grado di tamponare gli effetti derivanti da chiusure e restrizioni. Continueremo a dimostrare la stessa volontà di misurarsi contro il virus per arginarne le ricadute".

Conclude il sindaco: "La pandemia che stiamo vivendo segnerà i nostri ricordi. Invito tutti i forlivesi a rispettare le misure contenute nel Dpcm e a mettere al primo posto la tutela della salute pubblica. Solo in un clima di condivisione e rispetto reciproco si potranno individuare soluzioni comuni".