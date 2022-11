La frazione resta orfana del market: ci pensa il minibus ad accompagnare i residenti a fare la spesa

Lunedì è partito il servizio gratuito di navetta bus che fino al termine del 2022 accompagnerà gli abitanti di Villafranca a fare la spesa al Conad della Cava. In seguito alla decisione del commerciante associato Conad di Villafranca di chiudere il negozio, Cia-Conad ha deciso di organizzare il trasporto, con un’iniziativa che va incontro soprattutto agli anziani e a tutti coloro che non sono dotati di automobile.

Il minibus da 9 posti è operativo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì con i seguenti orari: al mattino partenza da Villafranca alle ore 9 e ripartenza dal supermercato alle 10,30; al pomeriggio partenza alle 14,15 e ripartenza alle 15,45. Il punto di ritrovo a Villafranca è nel piazzale di fronte alla farmacia, in via Lughese 256. L’arrivo è nel parcheggio del Conad Superstore La Cava, in piazzale Pierluigi Giovagnoli. Per maggiori informazioni: tel. 0543 702144.

Ad investire nel servizio è il socio Conad della Cava, Marco Leroy, che aveva già sperimentato questo tipo di attività nel 2019 per gli abitanti del quartiere Schiavonia di Forlì, durante il periodo in cui quella zona era rimasta sprovvista di un supermercato di riferimento.