La Ministra Bernini annuncia la data: "Il G7 sulla ricerca e l'innovazione si terrà per tre giorni anche a Forlì"

Il G7 Scienza e Tecnologia sarà in programma dal 9 all’11 luglio e toccherà Forlì oltre che a Bologna. Ad annunciare le date la Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in occasione della sua visita a Forlì, venerdì sera, per sostenere la candidatura con Forza Italia di Bruno Molea e di Rosaria Tassinari alle elezioni Europee, e per appoggiare il sindaco Gian Luca Zattini. La Ministra ha partecipato questa sera ad una cena di Forza Italia, tenutasi al Grand Hotel di Forlì.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

“Un anno fa questa terra è stata devastata dall’alluvione – ha affermato la ministra dell'Università - noi c’eravamo e c’era Gian Luca Zattini. C’eravamo tutti, ma devo dire che c’era soprattutto la voglia di far finire presto la sofferenza e di ricominciare e così è stato fatto. Con Rosaria Tassinari, la mia collega parlamentare con cui sono sempre rimasta in contatto in questi mesi abbiamo pensato cosa potevamo fare per la nostra terra per farla ripartire il più velocemente possibile".

“Ci siamo dati da fare e per quanto mi riguarda ho deciso di organizzare il G7 della ricerca e dell’innovazione anche a Forlì. Partiremo da Bologna e arriveremo a Forlì dove valorizzeremo le straordinarie qualità di questa città che sta al centro di tutto ed è capace di dare sempre nuove straordinarie prove di coraggio e capacità di innovazione”.