Duro confronto politico su famiglia e denatalità: la ministra Roccella in Comune, contestazione in piazza Saffi

Duro confronto sul tema della famiglia nella giornata di ieri pomeriggio, venerdì. La ministra Eugenia Roccella in salone comunale per un'iniziativa di Fratelli d'Italia è stata contestata da un sit-in che si è tenuto in piazza Saffi, sotto le finestre dello stesso salone. La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella è intervenuta al convegno “Sostegno alla famiglia e alla natalità”, mettendo in rilievo il suo dissenso per esempio all'utero in affitto, mentre dai contestatori è arrivata la richiesta di trattare i temi della denatalità "senza prendersela col corpo della donna".

VIDEO - La protesta in piazza Saffi e le sue ragioni

VIDEO- La ministra della Famiglia in Comune e le sue ragioni



Nel corso del convegno ha preso la parola anche il sindaco Gian Luca Zattini, che ha risposto quasi in tempo reale alle critiche politiche dei gruppi consigliari di centro-sinistra Pd e "Forlì e Co", secondo cui "il primo cittadino, presentatosi come un moderato alla guida di una Giunta civica, ha imboccato una strada che lo ha condotto sempre più a destra". Ha risposto il sindaco: "Dopo qualche anno di pace sono tornato ad essere un mostro, misogino e contro le donne solo per essere qui a ragionare sul futuro dell'Italia, di una società che non cresce". Ed ancora: "La critica preventiva, ancora prima di sapere cosa dico. E' l'inizio della campagna elettorale, ma io li ringrazio perché il mio successo lo devo all'insipienza della sinistra".

VIDEO - Zattini: "Ho successo grazie all'insipienza della sinistra"

Relatrice all'incontro di Fratelli d'Italia anche la deputata Alice Buonguerrieri: “Parliamo di un tema continuamente sotto attacco da parte di una sinistra ideologica che vorrebbe scardinare quello che costituisce il pilastro della società, dove cresce e si sviluppa l’individuo: la famiglia. Famiglia, natalità è pari opportunità sono al centro dell’azione politica del Governo Meloni. Siamo nel pieno dell’inverno demografico, anzi dell'inferno demografico come sottolinea spesso il Ministro Roccella: di questo passo il sistema economico e sociale crollerà, la Nazione scomparirà. Perché l’Italia esiste nella misura in cui esistono gli italiani e l'infrastruttura più strategica per la nostra Nazione è oggi rappresentata dai figli: non possiamo arrenderci al fatto che il problema della natalità si risolva con l'immigrazione, come vorrebbe la sinistra che è causa del problema stesso".

"La soluzione sta nel restituire valore sociale alla maternità: oggi più che mai fare figli non è più solo un fatto privato, ma garantisce il futuro della Nazione e la tenuta economica e sociale del sistema. Restituire premialità alla natalità, dunque, però non bastano provvedimenti a spot ma serve una vera rivoluzione culturale e sostegno a chi vuole costruire una famiglia – ha rimarcato il parlamentare di FdI - Questo lo può fare solo un governo di destra che da sempre ha sostenuto la famiglia naturale, e in questa direzione si è orientato il Governo Meloni nella prima manovra finanziaria, stanziando 1,5 miliardi per sostenere famiglia e natalità. Abbiamo tracciato una rotta chiara e assunto sin da subito decisioni consapevoli per ridare centralità alla famiglia e alla natalità, su questo stiamo continuando a lavorare – ha concluso Alice Buonguerrieri - Abbiamo depositato in Commissione Giustizia la proposta di legge per rendere l’utero in affitto resto universale. Basta con la mercificazione e la compravendita dei bambini: prima del diritto di avere un figlio, c’è il diritto di avere una mamma è un papà”.