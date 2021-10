Minorenne sorpreso in sella ad una bici rubata: il proprietario la riconosce e chiama la Polizia

Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì hanno recuperato domenica sera una bici rubata sabato in centro. È stato il proprietario che ha notato la sua bicicletta nelle mani di un 13enne straniero, che già in passato, nonostante la giovane età, si è reso protagonista di piccoli episodi antisociali. Sono intervenuti gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale che dopo le formalità di rito, compresa la restituzione della bicicletta, hanno affidato il minore ai genitori.

In serata, poco prima delle 22, un’altra volante ha individuato un veicolo sospetto parcheggiato nei pressi di un istituto di credito, procedendo al controllo dei tre occupanti. Il proprietario dell’auto, che manifestava un atteggiamento di particolare nervosismo, è stato sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri, di cui 10 di lama. L’arma bianca è stata sequestrata e lui – 29enne macedone residente in città – è stato denunciato per porto abusivo di arma.