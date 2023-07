"II 'piccolo me' aveva ragione, il mio futuro sarà in cucina": diploma da 100 per Mirko all'Artusi

"So bene che sembrerà scontato, ma la mia unica passione è la cucina". Tra i "maturi" dell'istituto alberghiero "Pellegrino Artusi", che hanno concluso il ciclo di studi col massimo dei voti, c'è il 18enne cesenate Mirko Piraccini, specializzato nell'indirizzo "Enogastronomia". "Nonostante la mia devozione e il mio interesse per tutto ciò che riguarda questa strada, non mi aspettavo di uscire da questa scuola con il massimo dei voti - afferma -. Sebbene abbia molte conoscenze, molta esperienza e anche voti abbastanza alti, mi aspettavo un voto alto, ma non il massimo, data la mia leggera sfiducia nelle mie capacità oratorie".

Tornando a cinque anni fa, farebbe la stessa scelta?

"Quasi sicuramente, poiché sin da quando avevo 10 anni, ho sempre desiderato “andare nella scuola dove si cucina”. Con il passare degli anni sono sempre più convinto che questa sia mia strada, che il 'piccolo me' aveva ragione, il mio futuro sarà in cucina".

Una sua specialità in cucina?

"Difficile a dirsi, non ho "un cavallo di battaglia" in cucina, ma posso dire che me la cavo abbastanza bene nella pasticceria della cucina gourmet".

Com'è stato l'esame di maturità?

"Devo dire che sono abbastanza fiero del mio esame di maturità, anche perché ho esternato il più possibile quelle che sono le mie capacità cercando di non tralasciare nulla, è durato circa un’ora e venti minuti, anche se in quella stanza sembrava molto meno".

Il primo ricordo che le viene in mente degli anni trascorsi all'Artusi?

"Penso a tutti quei progetti che la scuola ci ha permesso di seguire, la passione che mi è stata trasmessa da alcuni professori, soprattutto dal mio professore di cucina Gabriele Calderoni, e ovviamente tutte le amicizie nate grazie a questa scuola".

Come vede Mirko da grande?

"Lo immagino come un uomo realizzato, che è riuscito a seguire e realizzare il suo sogno, quello di aprire un ristorante gourmet tutto suo, che so, magari anche stellato".